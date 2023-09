Ryanair reduz voos na Itália após decreto do governo

CAGLIARI, 7 SET (ANSA) - A companhia aérea irlandesa de voos de baixo custo Ryanair, líder absoluta do mercado de aviação civil na Itália, anunciou uma redução de seus voos no país em função do decreto do governo de Giorgia Meloni para limitar o aumento dos preços das passagens.

A medida prevê um corte de 8% nos voos com destino ou origem na ilha da Sardenha durante o inverno, incluindo o cancelamento de três rotas: Trieste-Cagliari, Bari-Alghero e Treviso-Alghero.