Turistas morrem atropelados em Roma

O acidente ocorreu no cruzamento da avenida Cristoforo Colombo com a rua Malafede, nos subúrbios da cidade, e a polícia ainda tenta reconstruir a dinâmica do episódio.

"A alta velocidade é frequentemente uma das principais causas dessa praga que aflige Roma, líder em mortes em acidentes viários", disse o deputado Massimo Milani, que cobrou do prefeito Roberto Gualtieri a instalação de radares nas avenidas mais perigosas.

"É preciso intervir com máxima celeridade para evitar uma situação que está se tornando dramática", acrescentou. (ANSA).

