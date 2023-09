Arábia Saudita é derrotada em estreia de Roberto Mancini

LONDRES, 8 SET (ANSA) - No deserto de St. James' Park, diante de alguns milhares de espectadores, principalmente dos adversários, começou com uma derrota o reino de Roberto Mancini no banco da Arábia Saudita.

A vitória da Costa Rica por 3x1 foi clara e merecida, e a seleção saudita foi alvo de críticas fora do estádio por um grupo de torcedores do Newscastle, contrários ao "sportwashing" do país.