Assessor de Zelensky diz que Papa tem posição 'pró-Rússia'

CIDADE DO VATICANO, 8 SET (ANSA) - O principal conselheiro do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o papa Francisco não pode servir de mediador no conflito com a Rússia por ter assumido uma posição "pró-Moscou".

Essa é a declaração mais dura de um membro do governo Zelensky contra o Papa, que fez inúmeros apelos em defesa da Ucrânia e já condenou a brutalidade das tropas russas na guerra.