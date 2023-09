Chiesa e Pellegrini desfalcam Itália contra Macedônia do Norte

Apesar dos problemas físicos de Chiesa e Pellegrini, a Itália trabalhou firme em Coverciano em seu último treino antes da viagem para Skopje. A Azzurra vai encarar a Macedônia do Norte pela quinta rodada das eliminatórias para a Eurocopa de 2024.

O recém-chegado Luciano Spalletti treinou algumas jogadas táticas no último dia, incluindo cobranças de escanteio e faltas. O treinador repetiu os passos de seu antecessor, Roberto Mancini, ao usar o esquema tático 4-3-3, mas com um estilo diferente de abordagem.

Os italianos também treinaram finalizações, principalmente remates de longa distância com os jogadores em movimento para tentarem soluções de fora da área.

Uma das poucas certezas de Spalletti é que o atacante Ciro Immobile, da Lazio, é o novo capitão da tetracampeã do mundo. O jogador herdou a braçadeira do zagueiro Leonardo Bonucci, do Union Berlin.

Itália e Macedônia do Norte se enfrentarão amanhã (9), em Skopje, a partir das 15h45. (ANSA).