Em Veneza, Jessica Chastain expressa apoio a greve em Hollywood

VENEZA, 8 SET (ANSA) - A atriz americana Jessica Chastain é a grande estrela do penúltimo dia do Festival de Veneza, cujo júri anunciará o vencedor do cobiçado Leão de Ouro neste sábado (9).

A ganhadora do Oscar por "Os Olhos de Tammy Faye" estrela o filme "Memory", de Michel Franco e que narra o provocativo romance entre uma alcóolatra em recuperação (Chastain) e um paciente com demência, vivido por Peter Sarsgaard.