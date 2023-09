Embaixador da Itália na Argentina cumpre missão em Vaca Muerta

Durante a missão, o embaixador Lucentini teve encontros institucionais com as autoridades locais, visitou os principais centros de produção local e alguns depósitos de hidrocarbonetos na formação geológica de Vaca Muerta.

Atividades de integração de negócios, possíveis colaborações no setor da formação técnica e possíveis atividades das empresas italianas nas fileiras das principais companhias energéticas operando em Neuquén: esses foram os temas principais das reuniões com o governador da província, Omar Gutierrez, os ministros provinciais da Produção e da Energia e dos Recursos Naturais, além do presidente da Agência de Promoção de Investimentos local.

"O desenvolvimento do setor energético argentino é um motor fundamental para a economia deste país. O desenvolvimento progressivo de Vaca Muerta permite dispor de mais energia com custo menor para empresas e famílias argentinas, e melhorar a balança econômica do país exportando gás para o exterior, inclusive para a Europa", afirmou o embaixador Lucentini, destacando também a importância de incentivar uma maior presença da indústria italiana na bacia de Vaca Muerta, considerada a liderança tecnológica global das empresas da Itália no setor.

(ANSA).

