Equador prende mais 6 suspeitos por morte de candidato

"As diligências e a investigação sobre esse caso continuam. O Ministério Público recomenda que atores políticos e cidadãos sejam prudentes com o manejo de informações, pois tirar conclusões precipitadas provoca confusão e desinformação", alertou o órgão no Twitter.

O Ministério Público não divulgou detalhes sobre os suspeitos, e também ainda não se sabe quem ordenou o homicídio de Villavicencio, candidato de centro que se tornou conhecido por denunciar casos de corrupção e infiltração do narcotráfico quando era jornalista.

Logo após o crime, a polícia equatoriana prendeu seis colombianos por suspeita de envolvimento no homicídio.

O assassinato do candidato ocorreu 11 dias antes do primeiro turno das eleições presidenciais, liderado pela esquerdista Luisa González (33,6%), apoiada pelo ex-mandatário Rafael Correa, e pelo conservador Daniel Noboa (23,5%). Christian Zurita, que substituiu Villavicencio, ficou com 16,4% dos votos.

O segundo turno está marcado para 15 de outubro, e as pesquisas apontam uma disputa acirrada entre González e Noboa.

(ANSA).