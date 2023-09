Filmes sobre migrantes despontam como candidatos a Leão de Ouro

Dois dramas sobre migrantes receberam criticas positivas, em meio a um cenário de agravamento da crise migratória no Mediterrâneo: "Io Capitano", filme de Matteo Garrone sobre um adolescente senegalês (Seydou Sarr) que tenta chegar à Europa, e "Green Border", obra de Agnieszka Holland sobre a história real de refugiados que ficaram presos na fronteira entre Belarus e Polônia em 2021.

Outros cotados ao Leão de Ouro são "El Conde", do chileno Pablo Larraín, que reinventa o ditador Augusto Pinochet como um vampiro, e "The Beast" filme do francês Bertrand Bonello, estrelado por Léa Seydoux e que narra uma história de amor em uma era dominada pela inteligência artificial e na qual as emoções humanas são consideradas uma ameaça.

Também desponta como candidato o drama ecológico "Evil Does Not Exist", do cineasta japonês Ryusuke Hamaguchi, que conta a história de um vilarejo cujo equilíbrio com a natureza é ameaçado pela chegada de um projeto de "glamping" para moradores de grandes cidades.

"Poor Things", de Yorgos Lanthimos, além de cobiçar o Leão de Ouro, também pode render um prêmio de atuação a Emma Stone, que interpreta uma mulher ressuscitada graças ao implante de um cérebro infantil.

Ainda há quem aposte em "Maestro", obra de Bradley Cooper sobre Leonard Bernstein, primeiro grande diretor de orquestra nascido nos Estados Unidos.

A premiação do Festival de Veneza acontece na tarde deste sábado (9). (ANSA).