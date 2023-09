Hong Kong registra 2 mortes na pior chuva de sua história

Segundo as autoridades locais, a chuva ainda é um rescaldo da passagem do tufão Haikui, que atingiu o sul da China no início da semana.

Pelo menos duas pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em Hong Kong, onde a tempestade deu origem a violentas torrentes nas ruas do território. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.