Impasse sobre Ucrânia trava conclusão de declaração final do G20

NOVA DELHI, 8 SET (ANSA) - A declaração final da reunião do G20 em Nova Délhi, na Índia, está quase pronta, mas as divergências sobre a guerra na Ucrânia dificultam o fechamento do texto, apontaram nesta sexta-feira (8) fontes diplomáticas italianas.

Ao que tudo indica, a maioria dos membros estabeleceu como objetivo mencionar a agressão russa, e a presidência indiana da cúpula também concorda, mas há uma resistência de Moscou, apoiada pela China.