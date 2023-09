Indústria aceita congelamento de preços de alimentos na Itália

"A cesta básica tricolor será assim, todos juntos, unidos e em campo", declarou o ministro das Empresas e do Made in Italy, Adolfo Urso, definindo a iniciativa como "golpe definitivo contra a inflação".

As organizações da indústria apresentaram uma carta de intenções, aceita pelo ministro.

O governo já havia anunciado a proposta no fim de julho, com o objetivo de combater a alta do custo de vida do país, especialmente dos produtos de primeira necessidade.

"Faremos a nossa parte pelos consumidores italianos', declarou o presidente da Unione Italiana Food, Paolo Barilla.

Os produtos que forem incluídos no programa serão identificados na prateleira com um selo com as cores da bandeira da Itália e o escrito "trimestre anti-inflação". (ANSA).