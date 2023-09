Musk nega ter desligado satélites para evitar ataque ucraniano

O esclarecimento foi dado após a repercussão negativa de comentários do dono do Twitter e fundador da Tesla após a divulgação de trechos de sua autobiografia.

Ele disse que evitou o ataque ao recusar um pedido da Ucrânia para ativar a internet no Mar Negro, perto da península anexada.

"Houve um pedido de emergência das autoridades para ativar o Starlink até Sebastopol. A intenção óbvia era afundar a maior parte da frota russa. Se tivesse concordado, a SpaceX teria sido cúmplice de um grande ato de guerra e escalada no conflito", afirmou.

No trecho da biografia escrita por Walter Isaacson, publicado pelo Washington Post, consta que Musk conversou com o embaixador russo nos Estados Unidos e ouviu dele que o ataque ucraniano desencadearia uma resposta nuclear russa.

Musk então teria desativado a cobertura na costa da Crimeia, e quando os drones submarinos se aproximaram da frota russa, perderam a conexão e afundaram.

O ex-presidente da Rússia e alto funcionário do governo, Dmitry Medvedev, elogiou Musk no Twitter: "Estava preocupado com um ataque nuclear. Parece que Musk é a última mente adequada na América do Norte".