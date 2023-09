Semana de Moda de Milão será marcada por estreias e aniversários

Realizada com apoio do Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional, além da ICE, agência de promoção da Itália no exterior, e da prefeitura de Milão, a Milano Fashion Week prevê ao todo 176 compromissos, entre 67 desfiles - 62 presenciais e 5 digitais -, 76 apresentações e 33 eventos.

Entre as estreias estão também as de Avavav, Chiara Boni, Karoline Vitto by Dolce & Gabbana, Rave Review e The Attico.

"Não conseguimos mais espaço para os desfiles, a densidade é uma loucura. Estamos falando com as outras fashion weeks para termos um dia a mais no início da semana", disse o presidente da Câmara da Moda Italiana, Carlo Capasa.

Tradicionalmente, o primeiro dia da semana não tem desfiles para não concorrer com a London Fashion Week.

A semana também será marcada por aniversários: 70 anos de Fratelli Rossetti, 40 de Moschino e 10 de Genny sob direção criativa de Sara Cavazza Facchini.

Um dos mais esperados é o evento de 20 de setembro, com o lançamento da coleção Moncler x Pharrell Williams.