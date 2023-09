Stellantis abre na Itália seu 1º centro de tecnologia de bateria

O centro é o maior da Itália e um dos maiores de toda a Europa, e terá mais de 100 profissionais qualificados supervisionando e conduzindo as atividades.

O local ocupa uma área de 8 mil metros quadrados, distribuídos em três níveis.

O núcleo do centro é composto por 32 câmaras de teste climáticos.

"Nosso novo Centro de Tecnologia de Baterias em Mirafiori reúne as ferramentas e as talentosas pessoas que precisamos para projetar, testar, verificar e produzir produtos líderes de segmento que atenderão às necessidades de nossos clientes e acelerarão o fornecimento de veículos elétricos referências para clientes em todo o mundo", declarou disse Ned Curic, Stellantis Chief Engineering and Technology Officer.

A Stellantis também está construindo um Centro de Tecnologia de Baterias para a América do Norte, em Windsor, em Ontário, no Canadá, como parte um plano de rede global de desenvolvimento e fabricação de baterias, que incluirá seis gigafábricas. (ANSA).