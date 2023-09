Terremoto em Nápoles é filmado ao vivo durante telejornal

O jornalista tratou a situação de forma muito profissional, tanto que anunciou calmamente que estava acontecendo um terremoto no estúdio. Di Liegro até pediu desculpas em caso de uma possível interrupção das transmissões.

"Continuamos vivos, calmos e tranquilos", afirmou o jornalista da TGR Campania.

O estúdio onde Di Liegro estava conduzindo o programa fica no bairro de Fuorigrotta, em Nápoles, muito próximo da área do epicentro do sismo, que não provocou nenhum dano na região.

(ANSA).

