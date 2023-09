Veleiro italiano Amerigo Vespucci chega pela 1ª vez em Cartagena

A visita do Amerigo Vespucci também celebrará o bicentenário da fundação da Armada da Colômbia, que deu as boas-vindas à tripulação e aos estudantes a bordo do veleiro.

O navio está previsto para passar no início de outubro por Fortaleza e Rio de Janeiro.

A viagem é uma ideia do governo de Giorgia Meloni para promover o turismo e a influência da cultura italiana no mundo.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.