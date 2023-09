+ 'Imensa tristeza', diz presidente da Itália sobre terremoto +

ROMA, 9 SET (ANSA) - O presidente da Itália, Sergio Mattarella, afirmou neste sábado (9) que o terremoto que atingiu o Marrocos e deixou mais de 800 mortos "despertou imensa tristeza". O mandatário também expressou suas mais "sinceras condolências àqueles que perderam suas vidas".

"A notícia do terremoto que atingiu Marrocos esta noite despertou imensa tristeza em todos os italianos e em mim pessoalmente. Nesta circunstância tão dolorosa para o amigo povo marroquino, gostaria de transmitir a Vossa Majestade, ao Governo e a todas as famílias de As expressões de profundas condolências da Itália e minhas mais sinceras condolências àqueles que perderam suas vidas." Foi o que escreveu o Presidente da República Sergio Mattarella numa mensagem enviada ao Rei de Marrocos Muhammad VI. "Estamos próximos de vocês com sentimentos de autêntica solidariedade e desejamos aos feridos uma recuperação completa, demonstrando nossa disposição em contribuir no complexo trabalho de resgate", finaliza Mattarella. (ANSA).