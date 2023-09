Banco do Vaticano nega ter recebido dinheiro russo

CIDADE DO VATICANO, 9 SET (ANSA) - O Instituto para as Obras da Religião (IOR), mais conhecido como Banco do Vaticano, negou neste sábado (9) ter recebido dinheiro russo.

A instituição financeira vaticana publicou seu posicionamento pouco tempo depois de Mykhailo Podolyak, principal assessor do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ter afirmado que a Rússia está fazendo "investimentos" no IOR.