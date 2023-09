Lula tem reunião bilateral com Erdogan na Índia

Em um comunicado, o Palácio do Planalto revelou que Lula elogiou os esforços da Turquia para mediar o conflito entre russos e ucranianos. O mandatário brasileiro ainda lamentou o terremoto que devastou o país e a Síria no começo do ano.

"Lula antecipou a Erdogan que o Brasil dará destaque à inclusão social e ao combate à fome, à pobreza e à desigualdade enquanto estiver à frente da presidência do G20", revelou a nota.

Por fim, o Planalto revelou que o comércio entre as duas nações chegou ao recorde de US$ 4,9 bilhões em 2022. (ANSA).

