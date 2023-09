MotoGP: Espanhol Jorge Martín vence corrida sprint em Misano

ROMA, 9 SET (ANSA) - O piloto espanhol Jorge Martín, da Ducati, venceu neste sábado (9) a corrida sprint do Grande Prêmio de San Marino de MotoGP, a 12ª etapa da temporada de 2023.

Além de vencer a prova e ter embolsado pontos importantes na luta pelo título do campeonato de pilotos, Martín conquistou sua primeira pole position no ano ao protagonizar a volta mais rápida da história do circuito de Misano.