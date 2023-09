No G20, Lula cobra países ricos contra aquecimento global

"Desde a COP de Copenhague, os países ricos deveriam prover US$ 100 bilhões por ano em financiamento climático novo e adicional aos países em desenvolvimento. Essa promessa nunca foi cumprida", afirmou Lula.

"De nada adiantará o mundo rico chegar às COPs do futuro vangloriando-se das suas reduções nas emissões de carbono se as responsabilidades continuarem sendo transferidas para o Sul Global. Recursos não faltam", acrescentou.

O petista ainda analisou que os US$ 2,24 trilhões gastos no mundo no ano passado em armas poderiam ser destinados "para o desenvolvimento sustentável e a ação climática".

Lula prometeu utilizar a presidência rotativa do Brasil no G20, que vai até o fim de 2024, para lançar uma "força-tarefa para mobilização global contra a mudança climática". No entanto, o chefe de Estado não forneceu maiores detalhes.

"Queremos chegar na COP30, em 2025, com uma agenda climática equilibrada entre mitigação, adaptação, perdas e danos e financiamento, assegurando a sustentabilidade do planeta e a dignidade das pessoas", disse.

Segundo discurso no G20 - Em seu segundo discurso na cúpula de líderes do G20, em Nova Délhi, Lula criticou que a desigualdade "não para de crescer", além de lamentar que "nossa família está cada vez mais desunida".