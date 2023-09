Premiê chinês diz que tem relação saudável e estável com Itália

"Li disse que uma relação saudável e estável entre China e Itália está em linha com os interesses comuns de ambos os países e é necessária para o melhor desenvolvimento dos dois", relatou Jia.

O premiê chinês ainda teria afirmado que espera que a Itália "proporcione um ambiente empreendedor justo e não discriminatório para as empresas chinesas investirem e se desenvolverem" no país europeu.

Já segundo a imprensa chinesa, Pequim se mostrou pronta para fortalecer a comunicação e a coordenação com a Itália dentro do G20 "para salvaguardar conjuntamente a segurança e a estabilidade das cadeias industriais e de abastecimento globais".

Além da reunião com Li, Meloni teve uma cúpula com seu homólogo indiano, Narendra Modi. Na ocasião, a chefe de governo comentou os "principais temas da futura presidência italiana do G7, incluindo a necessidade de dedicar atenção crescente à regulação internacional da inteligência artificial".

"Os dois chefes de governo discutiram a colaboração em setores estratégicos , incluindo a transição energética, a digitalização, o espaço e a defesa", informou o Palazzo Chigi.

