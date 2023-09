Terremoto mata mais de 800 no Marrocos

"A nossa organização é uma das melhores do mundo, está pronta para estar operacional dentro de alguns minutos", disse o político.

Uma turista italiana, que está de férias no Marrocos com o marido e o filho, declarou que se encontra bloqueada do lado de fora do hotel e não escondeu sua preocupação com a situação.

"Estamos muito preocupados, estamos presos fora do hotel na passagem de Tizi n'test e a estrada está bloqueada por um deslizamento de ambos os lados. Agora estamos caminhando em direção a Agadir, felizmente são 30 quilômetros de descida. O hotel ficou muito danificado e decidimos passamos a noite no carro", relatou a mulher.

Nas redes sociais, diversas pessoas compartilharam vídeos e fotos da destruição provocada pelo terremoto. O país registrou deslizamentos de terra e o colapso de vários edifícios. O sismo danificou pequenas aldeias nas montanhas do Atlas até a grande Marrakesh. (ANSA).

