Texto final do G20 condena 'uso da força', mas sem citar Rússia

NOVA DELHI, 9 SET (ANSA) - A declaração final da cúpula de líderes do G20 condena o "uso da força" e as "conquistas territoriais" contra a "soberania de qualquer país", mas não acusa diretamente a Rússia, que é membro do grupo, pela invasão à Ucrânia.

O texto foi um compromisso para impedir que a reunião de Nova Délhi, na Índia, terminasse sem um comunicado conjunto dos líderes, algo que já vinha ocorrendo em encontros de nível ministerial ao longo do ano.