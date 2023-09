União Africana se torna membro permanente do G20

Queremos mudar essa abordagem", garantiu Meloni.

Até a entrada da UA, a África do Sul era o único país do continente no G20, que surgiu na esteira da crise de 2008 para dar mais voz a nações emergentes no cenário internacional.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.