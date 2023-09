Brasil recebe presidência do G20 em Nova Délhi, na Índia

ROMA, 10 SET (ANSA) - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assumiu neste domingo (10) simbolicamente a presidência do G20 e apresentou as três prioridades da agenda do país na liderança do grupo.

A troca de liderança aconteceu durante o encerramento da cúpula organizada em Nova Délhi, na Índia. O Brasil vai assumir a função somente em 1º de dezembro.