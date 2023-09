Lula e Modi discutem reforma do Conselho de Segurança da ONU

"Os dois líderes expressaram decepção com a paralisia criada nas negociações intergovernamentais sobre a reforma do Conselho de Segurança da ONU, que não produziram progressos tangíveis.

Concordaram que chegou o momento de avançar para um processo orientado para os resultados que visa alcançar resultados concretos num prazo fixo", diz o comunicado.

Durante o encontro, Lula e Modi também "reconheceram a urgência de uma transição energética justa e equitativa". Os dois destacaram as iniciativas bilaterais em bioenergia, além de mencionar o "papel vital dos biocombustíveis e dos veículos flexfuel na descarbonização do setor dos transportes".

"Ambos os líderes reconhecem que as alterações climáticas representam um dos maiores desafios do nosso tempo que precisa de ser abordado no contexto do desenvolvimento sustentável e dos esforços para erradicar a pobreza e a fome. Os dois países comprometem-se a alargar, aprofundar e diversificar a sua cooperação bilateral em matéria de clima", afirma a nota.

Por fim, Lula e Modi conversaram sobre um possível aumento da cooperação entre os dois países na "agricultura sustentável e no desenvolvimento rural".

"Eles concordaram que as trocas econômicas entre o Brasil e a Índia têm potencial para um maior crescimento, aproveitando a escala das suas respectivas economias e o potencial para forjar parcerias industriais", afirmaram. (ANSA).