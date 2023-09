Na estreia de Spalletti, Itália empata com Macedônia do Norte

No início do segundo tempo, o novo capitão da tetracampeã, Ciro Immobile, aproveitou uma bola no travessão de Nicolò Barella para escorar e furar o muro da rival em Skopje.

Tudo parecia bem encaminhado para que a Itália derrotasse a rival que tirou suas chances de jogar a Copa do Mundo de 2022, mas uma cobrança de falta indefensável de Enis Bardhi na parte final do confronto tirou o sossego da Azzurra.

Os comandados de Spalletti foram com tudo para o ataque, mas sem qualquer organização ou propósito, não conseguindo passar perto de voltar a ficar na frente do placar.

O resultado não foi bom para as duas partes, principalmente aos italianos, que têm dois jogos a menos que a líder Inglaterra e soma quatro pontos, enquanto os britânicos possuem 13. A Ucrânia, atual segunda colocada, contabiliza sete, o que deixa a Azzurra de fora da zona de classificação. (ANSA).

