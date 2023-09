Premiê da Itália afirma que G20 na Índia 'não foi fácil'

ROMA, 10 SET (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, afirmou neste domingo (10) que a cúpula dos líderes do G20 na Índia "foi um sucesso", mas destacou que "não foi uma edição fácil".

"Quero reiterar as minhas felicitações ao primeiro-ministro Modi pelo sucesso desta difícil edição. A Itália ofereceu colaboração à presidência indiana desde o início, sobretudo porque continuamos convencidos de que o G20 é uma estratégia multilateral na medida em que permite o diálogo com os países emergentes e os do Sul Global", afirmou Meloni em seu discurso feito no fim da cúpula em Nova Délhi.