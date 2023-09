Turistas italianos estão isolados em hotel no Marrocos

Um vídeo gravado pela turista, que curtia as férias no Marrocos, mostra que o forte terremoto provocou um grande deslizamento de terra nas proximidades do hotel.

Os três italianos, de acordo a mulher, estão em contato contínuo com a embaixada do país europeu, mas são acompanhados por dois turistas belgas e a gerente do hotel-restaurante "La Belle Vue".

A italiana declarou que todos usam a bateria de um carro para carregar o celular. Além disso, eles possuem água e um pouco de comida.

"Estamos bem. Algumas pessoas, creio que berberes, chegam aqui a pé para levar ajuda aos atingidos pelo terremoto do outro lado do desfiladeiro. Elas nos deixaram comida", disse a turista.

O forte tremor de terra deixou um rastro de destruição no Marrocos, tanto que já matou mais de duas mil pessoas. O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, declarou que cerca de 500 italianos foram surpreendidos pelo sismo. (ANSA).