Chile lembra 50 anos do golpe com protestos e sociedade dividida

SANTIAGO DO CHILE, 11 SET (ANSA) - O presidente do Chile, Gabriel Boric, presidiu nesta segunda-feira (11), em Santiago, a cerimônia central por ocasião dos 50 anos do golpe de estado que depôs o presidente Salvador Allende.

No evento, na Plaza de la Constitución, o chefe de Estado oficializou um documento de "empenho pela democracia" assinado pelos quatro ex-presidentes do país ainda vivos (Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet e Sebastián Piñera).