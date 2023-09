Comitê da UE libera 3ª parcela de fundo de recuperação à Itália

A Itália pediu a terceira parcela no fim de 2022, mas a Comissão Europeia, poder Executivo da UE, só deu aval para o pagamento em julho passado, após o governo italiano reformular seu Programa Nacional de Retomada e Resiliência (PNRR).

Na ocasião, Roma aceitou adiar alguns objetivos relativos a moradias para estudantes para a quarta prestação.

Até o momento, a Itália já recebeu duas parcelas do fundo da UE, em agosto de 2021 (24,9 bilhões de euros) e novembro de 2022 (21 bilhões), dinheiro que faz parte dos mais de 190 bilhões a que o país tem direito para financiar o PNRR.

Os principais objetivos do fundo de recuperação da UE, bancado por meio da inédita emissão de dívida pela Comissão Europeia, são estimular as economias dos Estados-membros no pós-pandemia e torná-las mais ecológicas.

"Recebemos com satisfação o parecer positivo do Comitê Econômico e Financeiro sobre a liberação da terceira parcela. É mais um passo importante", disse o ministro italiano de Relações Europeias, Raffaele Fitto. (ANSA).