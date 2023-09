Dona da Juventus nega que clube esteja à venda

TURIM, 11 SET (ANSA) - A Exor, holding da família Agnelli que controla a Juventus, negou nesta segunda-feira (11) os rumores de uma possível venda do clube italiano.

O posicionamento do grupo foi divulgado pouco tempo depois do Il Giornale publicar uma reportagem indicando que os proprietários juventinos estariam procurando compradores interessados em adquirir uma participação maioritária no time.