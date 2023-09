Filhos de Berlusconi não poderão vender ações durante 5 anos

Segundo fontes familiarizadas, o testamento prevê um acordo de acionistas que inclui uma cláusula de "lock-up", ou seja, um compromisso de cinco anos de não venda de ações. Desta forma, nenhum dos irmãos poderá modificar as ações detidas nas suas participações na holding Fininvest.

Além disso, todos os cinco filhos pagarão as quantias deixadas por Berlusconi para Paolo Berlusconi, Marta Fascina e Marcello Dell'Utri, que soma 230 milhões de euros no total. Isso significa que Marina e Pier Silvio contribuirão com 26% cada, enquanto Bárbara, Luigi e Eleonora com 16% cada.

De acordo com os relatos, todos os imóveis estão sujeitos ao regime de comunhão durante pelo menos cinco anos.

O acordo ainda prevê que "Marina e Pier Silvio vão deter respectivamente 29,1% - mais de 58% juntos - da Holding Italiana I, Holding Italiana II, Holding Italiana III, Holding Italiana VIII". Em virtude disso, a participação global e transparente na Fininvest dos dois será de cerca de 26% cada um.

Já Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi deterão respectivamente cerca de 14% das quatro participações (em conjunto, o equivalente a 42%). Em relação à Fininvest, os três terão 16% cada um.

O testamento também estabelece um acordo de acionistas para prever a convocação de assembleias extraordinárias das empresas para aprovar alterações. Os três irmãos do segundo casamento de Berlusconi terão o direito de nomear três administradores na Fininvest, que poderá ter até um máximo de 15.