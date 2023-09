Gondoleiros de Veneza fazem cortejo por 11 de setembro

VENEZA, 11 SET (ANSA) - Por ocasião do 22º aniversário dos atentados de 11 de setembro contra as Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York, os gondoleiros de Veneza organizaram um cortejo aquático no Grande Canal nesta segunda-feira (11).

Os barcos a remo e uma delegação do Corpo de Bombeiros partiram de Pescheria di Rialto e percorreram o Grande Canal de Veneza em direção a Punta della Dogana até a Bacia de San Marco.