Inundações matam ao menos 2 mil pessoas na Líbia

Em Derna, duas barragens colapsaram, liberando mais de 33 milhões de metros cúbicos de água, gerando enormes inundações.

A região anunciou dois dias de feriado para todos os setores, com exceção de serviços de segurança, sanitários e de emergência.

A área, ao leste da Líbia, contém os principais terminais petrolíferos do país.

O vice-premiê e ministro das Relações Internacionais da Itália, Antonio Tajani, disse no Twitter: "O governo italiano está acompanhando com atenção as consequências das enchentes.

Estamos em contato com as autoridades líbicas para avaliar o tipo de ajuda a enviar imediatamente. No momento não há italianos atingidos". (ANSA).