Justiça suspende ordem de matar ursa na Itália

TRENTO, 11 SET (ANSA) - O Tribunal Administrativo Regional do Trento, no norte da Itália, suspendeu nesta segunda-feira (11) a ordem do governador da província que determinava que a ursa F36 fosse abatida.

Em decisão monocrática, a corte acolheu um recurso dos advogados de uma associação de direitos dos animais.