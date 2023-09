Kim Jong-un visitará Rússia nos próximos dias, diz Kremlin

O comunicado, porém, não especificou nenhum detalhe sobre a viagem. No entanto, a mídia estatal norte-coreana revelou que o norte-coreano se reunirá com Putin.

Kim Jong-un já teria saído de Pyongyang em um trem blindado com destino a Vladivostok, cidade na costa leste da Rússia. Mais cedo, o representante do governo local já havia dito que "há muito tempo" o país se prepara "para esta visita".

Em 2019, a visita anterior de Kim Jong-un à Rússia começou com a entrada do seu trem blindado na estação Chasan, na fronteira com a Coreia do Norte. Posteriormente, ele foi para Vladivostok. As visitas do pai e do avô do atual líder, Kim Jong Il e Kim Il Sung, também começaram a partir de Chasan. (ANSA).

