Laura Pausini revela título de novo álbum e data de lançamento

Com 16 faixas inéditas, o disco chega ao mercado para celebrar os 30 anos de carreira da artista, cuja trajetória teve início no Festival de Sanremo de 1993 com a música "La Solitudine".

Em publicação nas redes sociais, Pausini revelou que o novo álbum estará disponível mundialmente nas plataformas digitais, em formato CD e vinil, a partir de 27 de outubro. No entanto, a pré-venda, que ocorrerá pelo site oficial (https://laurapausini.lnk.to/animeparallele), acontecerá a partir desta segunda e também contará com uma edição especial de luxo.

Este é o primeiro disco de inéditas da italiana cinco anos depois do lançamento de seu último álbum de estúdio "Fatti Sentire". Neste período de espera, ela foi vista protagonista de uma turnê mundial, uma cinebiografia, além de ter conquistado um Globo de Ouro, uma indicação ao Oscar e inúmeros prêmios.

Agora, a artista italiana mais premiada do mundo está pronta para apresentar ao público seu novo projeto de gravação internacional, assinado pela Atlantic Warner.

"O dia em que ouvi tudo o que o álbum contém cheio pela primeira vez minha mente passou de zero a mil em um instante, principalmente na primeira faixa que abrirá esse novo caminho.

Está tudo pronto, estou pronta, mal posso esperar para levar você comigo nesse novo mundo! Só estou esperando por você!", escreveu ela nas redes sociais recentemente.