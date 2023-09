Lula descarta adesão à Opep neste momento

"Eu vou dizer que a gente não vai se juntar à Opep", disse Lula em uma coletiva de imprensa em Nova Délhi, na Índia, após a cúpula do G20. No entanto, o presidente ressaltou que, se for questionado sobre o assunto daqui a um ano, pode "dizer que sim".

"Eu não posso ser definitivamente contra, depende da circunstância política", declarou. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.