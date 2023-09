Lula recua sobre Putin, mas coloca adesão ao TPI em dúvida

(ANSA) - BRASÍLIA, 11 SET - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recuou nesta segunda-feira (11) das declarações de que não permitiria a prisão de seu homólogo russo, Vladimir Putin, na cúpula do G20 em 2024, que será no Rio de Janeiro, porém colocou em dúvida a adesão do Brasil ao Tribunal Penal Internacional (TPI).

A Corte de Haia emitiu um mandado de prisão contra Putin por causa da deportação forçada de crianças ucranianas para a Rússia, ação que impediu sua participação na cúpula dos Brics na África do Sul, em agosto. No sábado, Lula disse a uma TV indiana que o presidente russo poderia viajar ao Rio sem risco de prisão, porém mudou o tom nesta segunda-feira.