Meloni lembra 11/9 e renova compromisso contra terrorismo

Meloni lembrou dos "22 anos depois daqueles terríveis ataques terroristas" e expressou seus "pensamentos e orações" às vítimas inocentes, juntamente com "um abraço" que estendeu às suas famílias e entes queridos.

"Ao honrar a sua memória, renovamos hoje, o nosso compromisso na luta contra o fundamentalismo islâmico e todas as formas de terrorismo", concluiu.

Além de Meloni, o alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, também lembrou a tragédia e reforçou que a determinação do bloco em "trabalhar com os Estados Unidos e os parceiros na luta contra o terrorismo permanece inalterada".

"Todos os anos nos lembramos dos ataques terroristas de 11 de setembro. Homenageamos os muitos que perderam suas vidas e aqueles que arriscaram suas vidas para ajudar. Lembramos também as muitas vítimas de ataques terroristas em todo o mundo", afirmou ele.

Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, relembrou as 2.977 "vidas preciosas" que foram "roubadas" no dia 11 de setembro e refletiu "sobre tudo o que se perdeu no fogo e nas cinzas daquela manhã".

Segundo o democrata, "a história americana mudou naquele dia, mas o que não pode - e nunca mudará - é o caráter desta nação".