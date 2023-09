Nº de mortos por terremoto em Marrocos se aproxima de 2,5 mil

ROMA, 11 SET (ANSA) - O número de mortos em decorrência do forte terremoto que atingiu o Marrocos na noite do último dia 8 de setembro se aproxima da marca de 2,5 mil, de acordo um balanço divulgado pelo Ministério do Interior do país nesta segunda-feira (11). Segundo o boletim, citado pela imprensa local, o sismo de 7.0 graus de magnitude na escala Richter provocou a morte de 2.497 pessoas e deixou ao menos 2.476 feridos.

As equipes de resgate no Marrocos estão fazendo uma corrida contra o tempo para tentar salvar as pessoas que seguem presas nos escombros. A situação é crítica nas zonas rurais do epicentro do tremor, onde muitas casas, construídas com tijolos de barro, ruíram e as estradas de acesso aos vilarejos permanecem inacessíveis.