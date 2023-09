'Não mudou o caráter do país', diz Biden sobre 11/9

Uma escolha ditada pelos tempos do retorno de sua parada no Vietnã após o G20, mas que destaca como o impacto daquele trágico dia continua sendo sentido em cada canto do país.

Novamente neste ano toda a América parou para relembrar os ataques com cerimônias, vigílias, procissões, minutos de silêncio, entre memoriais, quartéis de bombeiros, municípios e campi universitários.

Sem esquecer o soar dos sinos no momento do ataque e o ritual da comovente leitura dos nomes das vítimas, das quais mais de 2,6 mil em Nova York, onde as Torres Gêmeas foram atingidas por dois dos quatro aviões desviados.

Representando o governo, entre o prefeito Eric Adams e a governadora Kathy Hochul, esteve a vice-presidente Kamala Harris, que porém não disse uma palavra.

O cerimonial não previa discursos de líderes políticos para deixar o púlpito aos familiares das vítimas, mas a escolha despertou um pouco de perplexidade.

A primeira-dama Jill depositou, por sua vez, uma coroa de flores no Pentágono, onde morreram 125 pessoas, e o "segundo-cavalheiro" Douglas Emhoff participou de uma solenidade em Shanksville, na Pensilvânia, onde os passageiros do vôo United Airlines 93, informados do ataque ao World Trade Center, enfrentaram os terroristas e causaram a queda do avião que se chocaria com o Capitólio.