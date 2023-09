Países vizinhos acusam Argentina de tarifa ilegal em hidrovia

BUENOS AIRES, 11 SET (ANSA) - A crise econômica da Argentina ganhou uma nova repercussão sobre as relações com os países vizinhos, que denunciam "medidas unilaterais e desequilíbrios comerciais": em um comunicado divulgado no domingo (10), Brasil, Bolívia, Paraguai e Uruguai acusam Buenos Aires de ter introduzido um pedágio sobre o trânsito de mercadorias em sua porção da hidrovia dos rios Paraguai e Paraná.

A medida, segundo o comunicado, contraria o acordo internacional de Santa Cruz e portanto os países pedem que o governo argentino revogue os dois decretos de setembro de 2022 que impõem uma taxa de cerca de US$ 1,50 (R$ 7,40) por tonelada de mercadoria.