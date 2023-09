Quase 200 crianças foram executadas pela ditadura chilena

SANTIAGO DO CHILE, 11 SET (ANSA) - Por ocasião dos 50 anos do golpe militar no Chile, um órgão de defesa dos direitos de crianças e adolescentes divulgou um relatório que revela que quase 200 jovens foram mortos pela violência da ditadura de Augusto Pinochet.

Os números do estudo foram obtidos através de informações do Museu da Memória e dos Direitos Humanos e de duas Comissões da Verdade do país.