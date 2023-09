Rubiales renuncia ao cargo de presidente da federação espanhola

Rubiales revelou que sua família e outras pessoas próximas tiveram influência na decisão de se afastar da presidência da RFEF. Ele também renunciou ao cargo de vice-presidente da Uefa.

"Minhas filhas, minha família e as pessoas que me querem bem sofreram com os efeitos de uma perseguição desmedida, assim como de muitas falsidades", escreveu o espanhol.

A renúncia de Rubiales foi celebrada por diversas pessoas nas redes sociais, como pelas ministras do Trabalho e dos Direitos Sociais da Espanha, Yolanda Díaz e Ione Belarra, respectivamente.

O ministro espanhol da Cultura e do Esporte, Miquel Iceta, afirmou que a saída de Rubiales era uma "decisão aguardada por muitas pessoas", ainda que "alguns problemas teriam sido evitados se tivesse acontecido antes".

A RFEF ativará em breve o procedimento para eleger o sucessor de Rubiales. Iceta, por sua vez, opinou que o pleito deveria acontecer "imediatamente". (ANSA).