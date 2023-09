Sociólogo Domenico De Masi é velado em Roma

Entre as presenças ilustres no velório estava o ex-premiê Giuseppe Conte, líder do partido antissistema Movimento 5 Estrelas (M5S), ao qual De Masi era próximo.

"Ele era um grande amigo do M5S", disse o ex-primeiro-ministro, ressaltando, contudo, que o sociólogo "sempre manteve a independência".

De Masi foi o inspirador da renda de cidadania, espécie de Bolsa Família da Itália e que foi implantada no governo Conte, mas será descontinuada pela gestão de Giorgia Meloni.

Idealizador do conceito do "ócio criativo", que prega a importância do tempo livre para estimular a criatividade no trabalho, o sociólogo faleceu no último sábado (9), aos 85 anos, após uma doença fulminante.

De Masi também era ligado ao Brasil e tinha cidadania honorária do Rio de Janeiro. Além disso, era amigo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e chegou a visitá-lo na cadeia em abril de 2019. Os dois se reuniram pela última vez em junho passado, durante viagem de Lula à Itália. (ANSA).