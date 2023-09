Spalletti garante que Donnarumma será titular contra Ucrânia

ROMA, 11 SET (ANSA) - O técnico da seleção da Itália, Luciano Spalletti, garantiu nesta segunda-feira (11) que o goleiro Gianluigi Donnarumma, do Paris Saint-Germain, será titular na partida contra a Ucrânia.

O ex-jogador do Milan foi amplamente criticado pelos torcedores italianos pelo gol de falta que levou no empate contra a Macedônia do Norte, em Skopje, resultado que complicou a vida da Azzurra nas eliminatórias da Eurocopa de 2024.